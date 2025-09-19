المركزية- اعتبر نائب رئيس تجمّع الشركات اللبنانية هادي سوبرة أن لقاء التجمع مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في غاية الأهمية خصوصاً أنه ركز على مواضيع التي أساسية تهم بالعمق الشركات والمؤسسات الخاصة والاقتصاد الوطني.

وقال سوبرة في بيان: من المرات النادرة التي يشعر بها القطاع الخاص وجود شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام وهذا ما يتبناه الوزير البساط قولاً وفعلاً، حيث أكد استعداده الدائم للاستجابة لمتطلبات توفير بيئة حاضنة للأعمال والاستثمار، وهذا بالنسبة لنا من أهم القضايا الملحّة التي لطالما نادينا بها.

وشدد على أن السعي حالياً ينصب على توفير هذه البيئة خصوصاً بنية تشريعية مناسبة وتأمين الحوافز والتمويل للشركات والمؤسسات الخاصة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب، والمهم في هذا الموضوع أيضاً تحقيق الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن كل هذه المواضيع تمت مناقشتها مع الوزير البساط وكان هناك تأكيد مشترك على العمل عليها لتحقيقها.

وأشار إلى أن موضوع عقد المؤتمر الاقتصادي الاستثماري "بيروت 1" كان من أبرز المواضيع التي تم عرضها ومناقشتها، مؤكداً أن التجمّع سيكون إلى جانب الوزير والحكومة في هذا المؤتمر لأهميّته الاقتصادية والاستراتيجية، وتماشياً مع قرار الهيئات الاقتصادية بالعمل على إنجاحه، بانتظار مشاركة عربية رسمية فاعلة، وكذلك حضور رجال أعمال ومستثمرين عرب وخليجيين لإنجاح هذا المؤتمر.