شدد عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل ركيزة أساسية والسبيل الوحيد في لبنان للإستثمار في قطاعات الدولة وإعادة إحيائها وتطويرها خصوصاً الخدماتية من كهرباء ومياه وإتصالات وطرق ومطارات ومرافئ وغير ذلك الكثير.

كلام سوبرة جاء خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي للعام 2025 في القاهرة، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، منوهاً بأهمية المؤتمر الذي يضع قواعد وإستراتيجيات هامة جداً للنهوض بالإقتصادات العربية على مختلف المستويات.

وإذ أشاد بالعمل الكبير الذي يقوم به إتحاد المصارف العربية على هذا المستوى، وبالدور الهام الذي لعبه أمينه العام وسام فتوح في إنجاح المؤتمر، دعا المسؤولين في الدولة للتواصل مع المنظمين للإطلاع على التوصيات التي ستساعد لبنان في إختيار خطوات صحيحة لتحقيق التعافي والنهوض.

واعتبر سوبرة ان ما يعانيه لبنان من ترهل كبير في بنيته التحتية على مختلف المستويات تجعل الدولة اليوم بقدراتها المتواضعة عاجزة عن إعادة بنائها وتفعيلها، مشدداً على أن الحل الوحيد في هذا الإطار هو اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية في لبنان التي تشكل ركيزة أساسية لنهوض البلد وإزدهاره.