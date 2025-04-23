المركزية- أصدر عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة بياناً شدد فيه على ضرورة استجابة لبنان السريعة للمتطلبات العالمية إن كان بالنسبة للدول الخليجية أو أصدقاء لبنان من الدول الفاعلة لجهة تنفيذ الإصلاحات الشاملة بشكل كامل وتطبيق القرار الأممي 1701.

ونَبَّه الى أن الأيام تمر ونحن لا نزال في المربع الأول، وعلى هذا الأساس نرى كيف أننا لم نستفد من موسمي عيدي الفطر والفصح كما يجب، فيما الخوف يتمدد في هذه الحال على مواسم أخرى لا سيما عيد الأضحى وموسم الصيف.

وشدد سوبرة على ضرورة أن تحزم الدولة أمرها في ما خص الإصلاحات والقرار 1701 ، وكذلك على القوى السياسية التعاون مع السلطة في الدولة بشكل إيجابي يستجيب لمصلحة لبنان وشعبه، لأن ذلك يشكل جسر عبور لبنان من الإنهيار إلى النهوض والإزدهار، وكذلك لاستقطاب الدعم والمساعدات الدولية كون إعادة الإعمار يبقى هدفاً رئيسياً لكل اللبنانيين، وكذلك من أجل التحضير منذ الآن للاستفادة من موسم الصيف كونه يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ومرتكزاً أساسياً لتحسين الوضع الاجتماع