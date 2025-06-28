اعتبر عضو مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة في بيان اليوم أن إنتهاء المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران يشكل فرصة أمام لبنان واللبنانيين لإلتقاط أنفاسهم والاستفادة من موسم الصيف.

وإذ وجه سوبرة تحية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والمسؤولين اللبنانيين على حكمتهم في إدارة هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ المنطقة حيث بقي لبنان محيداً، سليماً ومعافى، اعتبر أن انتهاء المواجهات بشكل سريع سيمكننا من الاستفادة من موسم الصيف الذي نعول عليه كثيراً من أجل تحسين اقتصادنا وكذلك تحسين الأوضاع الحياتية للبنانيين.

وقال سوبرة على هذا الأساس نتوقع أن يرتفع الزخم السياحي خلال الأيام المقبلة وأن يشهد لبنان عرساً سياحياً خلال الصيف، داعياً الجميع وخصوصاً اللبنانيين إلى المجيء إلى لبنان لقضاء عطلهم الصيفية في ربوعه كما أمل أن يعود الأشقاء الخليجيين إلى لبنان الذين يكن لهم اللبنانين كل محبة واحترام بإعتبارهم في بلدهم الثاني.

