ربط نقيب الصيادلة جو سلوم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “وجود أزمة نقص في الأدوية حاليًّا بإنعدام الثقة بين الشركات في الداخل والمصانع خارج لبنان، نتيجة أزمة السيولة بداية ومن ثم المضاربات”، رافضًا “إستغلال أزمة إنقطاع الدواء للسماح بإدخال الدواء المهرب والمزور إلى لبنان، كما حدث في السابق”.

وحذر سلوم “من تسجيل أدوية متدنية الجودة تحت غطاء توقيع وزير أو إستيراد طارىء”، معلنًا أن “نقابة الصيادلة أعدت لائحة بالأدوية المقطوعة وأرسلتها إلى نقابة المستوردين، على أن يتم تسليمها إلى وزارة الصحة لسد الثغرات”.

وردا على سؤال حول كيفية سد الحاجة الماسة إلى أدوية الأمراض المستعصية، وضع الكرة في ملعب وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها “ستجد الحلول لتأمين الدواء بالجودة المطلوبة، وقد تلجأ إلى التواصل مع الشركات في الخارج لتطمينها إلى جدية التعهدات في الداخل”.