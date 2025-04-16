المركزية - استقبل وزير العمل محمد حيدر، في مكتبه، وفداً من نقابة أصحاب المطاعم في لبنان برئاسة طوني الرامي، الذي أطلعه على أوضاع القطاع، وبعض المشاكل التي تعترض العمل فيه.

ثم استقبل وزير العمل وفداً من إتحاد نقابات موظفي ومستخدمي الفنادق والمطاعم والملاهي ودور اللهو برئاسة جوزيف حداد، الذي أوضح بعد اللقاء أن "البحث تناول ضرورة إعادة التغطية الصحية في الضمان الاجتماعي إلى سابق عهدها"، وطالب بـ"الإسراع في توقيع المراسيم التطبيقية لضمان الشيخوخة"، مشددا على "ضرورة أن تشمل أي زيادة في الرواتب والأجور جميع الوظائف".



بعد ذلك، اجتمع حيدر مع وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج الذي أوضح أن "البحث تناول واقع العمالة في القطاع المصرفي، ومصير مفاوضات تجديد العقد الاجتماعي والقضايا، ومرسوم الغلاء المعيشي، إضافة إلى المطالبة باقرار مشروع قانون احتساب تعويضات نهاية الخدمة الموجود في مجلس النواب والمقدم من قبل النائب بلال عبدالله".



والتقى وزير العمل لجنة قدامى المتقاعدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالب أعضاء اللجنة إنصافهم في ما خص التعويضات بعد تدني سعر صرف الليرة.

كما التقى نقيبة المعالجين النفسانيين ليلى عاقوري ديراني وبحث معها شؤون النقابة.



واستقبل حيدر عدداً من أعضاء مجالس العمل التحكيمية برئاسة بيضون أثاروا مسألة زيادة بدل الجلسات في ظل الظرف الراهن، وطلب منهم "ضرورة تكثيف الجلسات والاسراع في البت بملفات الشكاوى"، وأبدى الوفد كل تجاوب.