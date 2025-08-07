المركزية - استقبل وزير الدفاع الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة النائب السابق سيرج طورسركيسيان، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية.

والتقى اللواء منسى الصحافي بسام عفيف والصحافي ناصر شرارة، وكانت مناسبة لتبادل الآراء حول دور الإعلام في مواكبة التحديات الوطنية والتطورات الإقليمية.

كما التقى وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد سامي الحويّك والسيد حنا الغول والسيد برنار التنّوري، وجرى التداول في عدد من القضايا الاجتماعية والوطنية.

واستقبل الوزير منسى أيضًا رئيس مجموعة CIEL الدكتور صلاح رستم، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون في المجالات ذات الطابع التنموي والتقني.

كما استقبل وزير الدفاع رئيس بلدية رحبة عدنان ملحم، وعرض معه شؤونًا أمنية عامة.