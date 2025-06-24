أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل اغتالت العالم النووي "محمد رضا صديقي" في غارة جوية على شقته في طهران، قبل قبل دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فجرا تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الجبهة في بيان، إنها وسعت نطاق الإنذار المبكر ليشمل أنحاء إسرائيل كافة، من إيلات جنوبًا وحتى المطلة شمالًا، بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم جيش العدو أن "الإنذارات تم تفعيلها في مناطق من البلاد عقب رصد صواريخ إيرانية".

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع ومناطق أخرى، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدداً من الأشخاص ما زالوا عالقين داخل مبنى في بئر السبع تعرّض لقصف مباشر، وأُصيب بأضرار جسيمة جراء صاروخ إيراني.

ووفق مصادر طبية وأمنية، أسفر الهجوم عن مقتل 8 إسرائيليين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، بعضهم في حالة حرجة. وأكدت فرق الإسعاف أن أحد المباني السكنية المكوّنة من 7 طوابق في بئر السبع تعرض لضربة مباشرة، وتعمل فرق الطوارئ حالياً على انتشال العالقين من تحت الأنقاض.

وشهدت إسرائيل خلال أقل من ساعة خمس موجات صاروخية متتالية، أدّت إلى انفجارات هائلة في عدد من المدن، وسط أنباء عن دمار واسع في منشآت وبنى تحتية مدنية.

ويأتي هذا الهجوم في وقت حساس، بعد ساعات من إعلان اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، ما يهدد بنسف جهود التهدئة، ويدفع نحو مزيد من التصعيد في المنطقة.

في المقابل، دوت سلسلة انفجارات قوية في شمال وشرق طهران بعد منتصف الليل، بعدما دعا الجيش الإسرائيلي في وقت سابق سكّان منطقة في العاصمة الإيرانية إلى إخلائها، محذّرا من أنّه سيستهدف فيها «بنى تحتية عسكرية للنظام الإيراني»... كما أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق تحذيراً جديداً لسكان منطقتين في طهران لإخلائهما