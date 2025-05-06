جال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يرافقه وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والاشغال العامة والنقل فايز رسامني مساء اليوم في ارجاء معرض "بروجكت لبنان2025" في نسخته السادسة والعشرين الذي يقام برعايته في مركز سي سايد ارينا الواجهة البحرية لبيروت. وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة المجموعه الدولية للمعارض البير عون، حيث اطّلع على أحدث المعدات والمواد والتقنيات والابتكارات من العارضين البالغ عددهم أكثر من 250 عارضًا محليًا ودوليا.

وتحدث الرئيس سلام الى العارضين اللبنانيين واطلع على ابتكاراتهم واستمع الى هواجسهم ومطالبهم الملحة بدعم الصناعة اللبنانية لتتمكن من الاستمرار والمنافسة.

واعتبر الرئيس سلام هذا المعرض دليل على عودة الحياة الى لبنان، وأمل بأن تكون الايام القادمة افضل.

وأكد على دور المعرض كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في لبنان.مؤكدا العمل بكل جهد لبدء باسرع ما يمكن في اعادة الاعمار