المركزية- يزور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" في الحادية عشرة إلا ربعاً من قبل ظهر الأربعاء 2 تموز المقبل، ويلتقي رؤساء ونقباء الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة، والاتحاد العمالي العام، وأعضاء المجلس، وممثلي المجتمع المدني المنظَّم، حيث يلقي سلام ورئيس المجلس شارل عربيد كلمة يليها حوار تشاركي يتمحور حول خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي ورؤيتها للوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات المقبلة.

