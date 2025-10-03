المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون اميرجيان الذي اطلع الوزير على تقرير سلمه خبير مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في المنظمة حول تقييمه لواقع الحال لمراكز المطالعة في لبنان اثر زيارة له للمراكز في لبنان الشهر الماضي .

كما تم البحث في التوصيات والاقتراحات التي تضمنها التقرير لجهة دعم وتفعيل وتنشيط هذه المراكز المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية

وتطرق اللقاء الى التعاون بين الوازرة والمكتب الإقليمي في عدد من النشاطات الفرنكوفونية المرتقبة.