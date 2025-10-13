التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع رئيس مجلس ادارة ،المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني.

وتناول البحث وضع المعرض حاليًا وآفاق واليات تطويره من خلال وضع رؤية استراتيجية شاملة لجعله مرفقًا حيويًا لمدينة طرابلس خاصة ولمحافظة الشمال عامة.

كما اعرب الدكتور شعراني عن امله في "تفعيل التعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة والمعرض في اقامة عدد من الفعاليات ذات الاهتمام المشترك".

بدوره، أكد وزير الثقافة استعداده لدعم مجلس الادارة الجديد للمعرض لتحقيق ما يصبو اليه من خلال الاستراتيجية المرتقبة لتفعيل دوره على مختلف الاصعدة.