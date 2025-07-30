أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشال"، اليوم الأربعاء، أنه " تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي لأولئك الذين يعيشون في هاواي... بسبب زلزال هائل وقع في المحيط الهادي".



وأضاف: "صدر تحذير من تسونامي يشمل ألاسكا وساحل المحيط الهادي للولايات المتحدة".

وأصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة تحذيراً من "موجات تسونامي خطيرة" خلال الساعات الثلاث القادمة.



وأضاف أنه من المحتمل أن يتجاوز ارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار على طول بعض سواحل روسيا والإكوادور، بينما من المحتمل أن تتراوح بين متر وثلاثة أمتار في اليابان وهاواي وتشيلي وجزر سليمان.



ومن المحتمل أيضاً أن تصل الأمواج الأصغر على طول سواحل معظم أنحاء المحيط الهادي، بما في ذلك الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأمرت هاواي بإجلاء السكان من بعض المناطق الساحلية. وقالت إدارة الطوارئ في هونولولو على إكس: "تحركوا! من المتوقع حدوث موجات تسونامي مدمرة".



وحث تحذير هاواي سكان المناطق المنخفضة على الانتقال إما إلى مناطق مرتفعة أو إلى طوابق مباني لا تقل عن الرابع.

وقال أحد سكان مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إن الهزة بدأت ببطء لكنها اشتدت واستمرت لعدة دقائق.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر تيليغرام إن مياه التسونامي غمرت أجزاء من ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك في سخالين ومصنع لتجهيز الأسماك. وتم إجلاء أشخاص من هناك.



وأعلنت هيئة روسية للمسح الجيولوجي الأربعاء أنّ الزلزال الذي وقع في المحيط الهادئ قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وبلغت قوته 8,7 درجات هو الأعنف في هذه المنطقة منذ عام 1952، محذّرة من خطر حدوث هزّات ارتدادية عنيفة للغاية.