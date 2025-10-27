استقبل رئيس بلدية قاع الريم، ورئيس مجلس ادارة شركة مياه بردوني غسان صليبا، سفيرة بولندا في لبنان الكسندرا بوكوسوفا، في مكاتب الشركة، وفي حضور مدير التسويق مارون جبرايل، وأعضاء المجلس البلدي، وكل من جورج جريدي والمحامي طارق الغريب حيث جرى البحث في مواضيع انمائية و حياتية ومن ثم جرت جولة في معمل مياه بردوني حيث ابدت السفيرة اعجابها واثنت على اعلى معايير الجودة التي تتبع في المعمل.

وقدم صليبا بدوره شرحًا كاملاً عن شؤون وشجون بلدية قاع الريم عارضا سبل التعاون المتبادل.

بعدها قدمت السفيرة لصليبا هدية تذكارية، واستضاف صليبا السفيرة والوفد المرافق على مأدبة غذاء اقامها على شرفها في مطعم دومين المعقر.