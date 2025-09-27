اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، انه"في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لتحسين أوضاع السّجون في لبنان، وفي سياق التعاون المستمرّ بين هذه المؤسّسة والجهات الدوليّة لتحقيق هذه الغاية، زارت سفيرة النروج في لبنان السيّدة هيلدا هارالدستاد Hilde Haraldstad يُرافقها مدير منظّمة الصحّة العالميّة في لبنان الدكتور عبد النّاصر أبو بكر السجن المركزي في رومية، على رأس وفد مرافق. وكان في استقبالهم قائد سريّة السّجون العقيد نزيه صلاح، ورئيس فريق المكننة العقيد ديالا المهتار، ورئيس مركز رومية الطبّي النقيب سركيس سيسوق، حيث تمّت مناقشة المشروع الهادف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحّية الفضلى للنزلاء.

ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمّة في سياق تعزيز النّظام الصحّي في السّجون، كونه يقدّم تقييمًا صحّيًّا عند دخول النّزلاء، ورعاية مستمرّة لهم، ولا سيّما أولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة واضطرابات نفسيّة، إضافة إلى تطوير نظام المكننة لسجّلاتهم الصحيّة، الأمر الذي يُسهّل عمليّة الوصول إلى معلوماتهم، والعمل على معالجة المشاكل الطارئة في أسرع وقت".