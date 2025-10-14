المركزية - إستقبل رئيس إتحاد بلديات صيدا - الزهراني رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي في مكتبه في القصر البلدي، سفيرة الإتحاد الأوروبي ساندرا دو وال على رأس وفد من بعثة الإتحاد، ضم، رئيسة قسم التعاون أليساندرا فيبرز ومدير البرامج البيئية جهاد جرادي ومديرة برامج الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باندي داغر، في حضور نائب رئيس البلدية أحمد عكرة، رئيس "التجمع اللبناني للبيئة" مالك غندور ترافقه ربيكا بيسيري، وعضوي المجلس البلدي رامي بشاشة ويوسف طعمة ومستشارة رئيس البلدية وفاء شعيب.

وأطلع حجازي السفيرة دو وال على مواضيع بيئية واجتماعية تهم مدينة صيدا والبلدية وإتحاد بلديات صيدا – الزهراني، وسبل تطوير السياحة وما يعترض العمل البلدي من صعوبات، لا سيما تمويل المشاريع التنموية المنوي تنفيذها.

وأبدت دو وال إهتمامها بما طرحه حجازي، مؤكدة على دعمها لمسيرة العمل البلدي الإنمائي.

واختتم اللقاء بجولة ميدانية لحجازي ودو وال والحضور في مرفق الزيرة - قبالة شاطىء صيدا، وتوجهوا الى الزيرة بقارب نزهة. حيث أبدت دو وال إهتماما بارزا وإعجابا بمرفق الزيرة في وسط البحر واستطلعت حديقة صيدون البحرية التي تعتبر فريدة من نوعها وتستقطب هواة الغطس من لبنان والعالم.

كما استمعت دو وال خلال الجولة الى أفكار حجازي وغندور والحضور التي تناولت سبل تطوير مرفق الزيرة سياحيا وبيئيا.