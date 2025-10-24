تابع الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد أزمة انقطاع المياه عن أحد أحياء عبرا، مع الجهات المعنية في "مؤسسة مياه الجنوب"، بعد ورود سلسلة شكاوى من الاهالي حول انقطاع مياه الشفة عن منازلهم منذ أيام، ما تسبب لهم بمعاناة كبيرة في حياتهم اليومية، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة".

واجرى سعد سلسلة اتصالات مع المعنيين في المؤسسة، الذين أوضحوا أن "سبب الانقطاع يعود إلى عطل طارئ في المضخة الرئيسية المغذية للحي". ووعدت المؤسسة بإلاسراع في تصليح المضخة وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن، على ان تقوم بضخ المياه من مضخة أخرى، بشكل موقت لتامين حاجات المنطقة من المياه".