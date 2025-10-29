المركزية- ينفّذ الناشط البيئي سعادة سعادة إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من 80 ساعة، احتجاجاً على استمرار أعمال الحفر والبناء فوق مغارة فقمة الراهب في عمشيت، على رغم صدور قرار عن وزارة البيئة بوقف الأشغال في الموقع.

ويأتي هذا التحرك دفاعاً عن الموئل الطبيعي لفقمة الراهب المتوسط، أحد أكثر أنواع الفقمات ندرة في العالم والمهددة بالانقراض.

وكانت فرق وزارة البيئة قد أجرت معاينة ميدانية في 18 تشرين الأول 2025 وأصدرت قراراً بوقف الأعمال حفاظاً على النظام البيئي البحري، غير أن الحفريات استمرت وفق ما أكده ناشطون ميدانيون.

في المقابل، دعت منظمات المجتمع المدني السلطات الصحية والنيابية، إلى "التدخل العاجل لضمان سلامة سعادة الذي يواصل إضرابه في ظل تدهور حالته الصحية"، معتبرة أن "قضيته باتت رمزاً للدفاع عن البيئة وحقوق الطبيعة في لبنان".