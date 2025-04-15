المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبعد تعرّض أحد المحال لبيع الأحجار الكريمة في محلة ضهر البيدر لعمليتي سرقة بواسطة الكسر والخلع، وقد قُدّرت قيمة المسروقات بحوالي /17,000/ دولار أميركي.

أعطيت الأوامر لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم.

على الأثر، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي أجرتها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل الى تحديد هويات أفراد عصابة، وهم كل من:

ط. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)

أ. ع. (مواليد عام 1981، لبنانية)

خ. ب. (مواليد عام 1975، لبناني)

وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من استدراج المشتبه بهم إلى محلة شتورا، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفهم. وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من المسروقات.

تم تسليم المضبوطات إلى مالكتها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، فيما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق أحد المتورطين الآخرين في العملية، والعمل جار لتوقيفه.