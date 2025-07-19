Jul 19, 2025 7:55 PMClock
عدل وأمن
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سرقة في مبنى ديوان المحاسبة.. وتوقيف السارقين بعملية نوعية!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيما السرقات منها. توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصين بتاريخي 5 و6-7-2025 بعملية سرقة مبلغ من المال ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة في بيروت.

بتاريخ 18-7-2025، وبنتيجة المتابعة تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هويتيهما ومكان تواجدهما، وهما يدعيان:

– ع. أ. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

– م. أ (مواليد عام ٢٠١١، سوري)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دورياتها فجر تاريخ 19-7-2025 من رصدهما وتوقيفهما بعملية نوعية في محلة راس النبع.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، كما تبين أنهما دخلا البلاد خلسة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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