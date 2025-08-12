فيما يَمْضي «حزب الله» بمواقف تحت سقف «الموت ولا تسليم السلاح ولا إبرة منه»، تعتبر أوساط واسعة الاطلاع لـ”الراي”، أن إيفاد ممثل المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إلى بيروت التي يُفترض أن يَصل إليها مساء الثلاثاء أو الأربعاء للقاء مسؤولين كبار هو في سياق السعي إلى «سكب مياه باردة» ما أمكن على ملف السلاح واحتواء ملامح الأزمة الديبلوماسية مع لبنان، وذلك في ضوء ارتسام سباقٍ بين سرعتين:

-“السرعة” التي اعتمدتها بيروت في ما خص ترسانة «حزب الله» والمضبوطة على إيقاعيْ الضغوط الدولية لاستعجال حصر السلاح بيد الدولة قبل أن تأخذ إسرائيل «الأمر بيدها»، و«مصلحة لبنان أولاً».

-السرعة الإيرانية التي تحبّذ إبطاء هذا المسار، و«مثيله» في العراق، لزوم «تمديد صلاحية» أوراقها الإقليمية وإمكان استثمارها «على الطاولة» مع واشنطن وبوصفها «صاحبة الإمْرة» على أذرعها رغم الوهَن الكبير الذي أصاب «حزب الله» عقب حرب الـ 65 يوماً مع إسرائيل والانكفاء التكتيكي لدور «الحشد الشعبي» في ما يشبه «الإنحناء أمام العاصفة».

المصدر: الراي الكويتية