موقف رجل شجاع هو الموقف الذي أطلقه وليد جنبلاط عندما فتح الباب للجميع ليلتحقوا به في اعلان تسليم سلاح حزبه إلى الدولة ومؤسساتها الأمنية.

أراد وليد جنبلاط من هذه الخطوة أن يؤكد ثلاث حقائق:

1- أنّ حصرية السلاح بيد الدولة لم يعد خياراً قابلاً للمناقشة. بل أمراً لا سبيل للهروب منه.

2- أنّ دولة المؤسسات السيدة الحرة المستقلة هي المخرج الوحيد لكل أزماتنا.

3- أنّ حصرية السلاح لا تستهدف طائفة أو حزباً بعينه. بل هي تشمل كل اللبنانيين بكل انتماءاتهم الطائفية والسياسية.

غريبة هي الاصوات التي خرجت تنتقد موقف وليد جنبلاط. إلا أنّ الأغرب هو صمت الاكثرية المطالبة بالوقوف إلى جانب جنبلاط في موقفه لجعل هذا الموقف طوق النجاة لنا جميعاً.

علينا كلبنانيين التعاون سوياً لحصر السلاح بيد الدولة، ما دون ذلك لا يمكن للبنان أن يستمر. الفرصة الدولية والعربية المعطاة لنا يجب أن نستغلها لنستعيد وطننا. الكل مطالب بالمشاركة في هذا الأمر إن عبر الانصياع لصوت الحق، أو عبر دعم صوت الحق.

أبدع وليد جنبلاط كعادته في هذا الموقف. فلنبدع نحن اللبنانيون بمساندته والشد على يده لنعبر إلى الدولة ومؤسساتها.

البروفيسور إيلي الزير - أيوب نيوز