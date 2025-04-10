المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سلب ونشل من قبل شخص مجهول الهويّة ينتحل صفة أمنيّة في عدد من مناطق محافظتي جبل لبنان وبيروت، وبخاصةٍ في محلّة طريق المطار، حيث كان آخِر هذه العمليّات بتاريخ 31-3-2025 إثر أقدام المشتبه به على سلب أحد المواطنين، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو يوثّق الحادثة.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى:

م. خ. (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل، ومخدّرات، وسرقة درّاجات آليّة.

بتاريخ 4-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بمكمنٍ محكم في محلّة برج البراجنة على متن درّاجة آليّة من نوع لاندي لون أزرق وأسود، تمّ ضبطها.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.