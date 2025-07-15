أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين عن “امتنانه” لنظيره الأميركي دونالد ترامب الذي سمح بإرسال أسلحة جديدة إلى كييف عبر حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد في حماية أرواح الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية: “أنا ممتن للرئيس ترامب لاستعداده لمساعدتنا على حماية أرواح شعبنا”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تحدث هاتفيا مع ترامب وناقشا “حلولا” لحماية أوكرانيا.

وأضاف: “ناقشنا مع الرئيس الوسائل والحلول الضرورية لتوفير حماية أفضل للشعب من الهجمات الروسية وتعزيز مواقعنا”.