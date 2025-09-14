إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتوسيع الحرب بعد إعلان التأهب الجوي في بولندا ورومانيا المجاورتين.

وكتب زيلينسكي عبر “تليغرام”: “الجيش الروسي يعلم بالتحديد أين تحلق مسيراته”، معتبرًا أن هذا لم يكن أمرًا عشوائيًا من أي من القادة الفرعيين.

وقال: “إن هذا توسيع واضح للحرب من قبل روسيا”.

كما شدد، على أن هذا النهج يتطلب إجراءً احترازيًا من قبل الغرب، ويتعين أن تشعر روسيا بالعواقب.

كذلك، حث من جديد على فرض عقوبات ورسوم جمركية على التجارة الروسية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكنه قال إنه من الضروري أيضًا تأسيس نظام أمني مشترك.

وأشار للأوروبيين: “لا تنتظروا العشرات من مسيرات والصواريخ الباليستية لتتخذوا القرار في نهاية المطاف”.