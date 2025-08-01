صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن روسيا أطلقت أكثر من 3800 طائرة مسيّرة وحوالي 260 صاروخًا في هجماتها على أوكرانيا خلال شهر تموز المنصرم.

وكتب زيلينسكي على منصة “إكس”: “نُثمّن رؤية الرئيس ترامب والقادة الأوروبيين وشركاء آخرين لما يحدث بوضوح وإدانتهم لروسيا”، مؤكدًا أن وقف الهجمات الروسية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر جهود مشتركة من الولايات المتحدة وأوروبا والجهات الفاعلة العالمية الأخرى.

وكان زيلينسكي قد دعا، أمس الخميس، دول العالم إلى التحرّك من أجل تغيير النظام في روسيا، مطالبًا أيضًا بمصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية، قائلاً: “حان الوقت لمصادرة أصول روسية”.