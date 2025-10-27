صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً لمهام المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المخالفات القانونية في الدوائر الرسميّة وبعد توافر معلومات دقيقة، تمكنت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا من توقيف أربعة أشخاص، احدهم من جنسية عربية كان يعمل سمسارًا في الدوائر العقارية في بعبدا، أقدموا على تزوير وثيقة وفاة في دائرة نفوس بعبدا، بهدف إتمام عملية حصر إرث غير قانونية والاستيلاء على عقار وبيعه بطريقة احتيالية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وسلّموا مع المضبوطات إلى القضاء المختص بناءً لإشارته.