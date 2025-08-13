طلال عيد

المركزية- أعلن نائب رئيس نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية جيرار زوين ان نسبة تشغيل السيارات السياحية وصلت الى ٩٠%، معرباً عن اعتقاده ان هذه النسبة ستبقى عند هذه الحدود حتى ٢١ الجاري حيث يمكن ان تتراجع الى ٧٠%.

واكد ان "اغلبية الذين يستأجرون من مكاتب تأجير السيارات السياحية هم من اللبنانيين المنتشرين وبعض السياح العرب كالكويتيين والقطريين والعراقيين وهم قلة وليس كما كنا نأمل في بداية الصيف، خصوصاً ان الفترة الزمنية لموسم الصيف لم تكن طويلة، اولا بسبب الحرب الاسرائيلية - الايرانية التي اندلعت في بدء الصيف مما اثر على حركة الحجوزات والغاء بعضها، وثانيا بسبب قرب فتح المدارس في اوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وثالثا تقليص بعص اللبنانيين المنتشرين فترة اجازاتهم في لبنان وتحويلها الى دول اخرى كتركيا واليونان وشرم الشيخ" .

ولفت الى ان "اسعار تأجير السيارات السياحية باتت معقولة ومتاحة للجميع خصوصاً ان بعض اللبنانيين المتواجدين في لبنان استخدموا هذه السيارات، فيما الاسعار اقل من الاسعار المعتمدة في اوروبا".

وتمنى زوين ختاماً، ان "ينعم لبنان بالاستقرار السياسي والامني كي تعود السياحة الى سابق عزها وتزدهر القطاعات السياحية كلها وتعود نسبة التشغيل 100 في المئة بعد سنوات من الخسائر".

الجدير ذكره ان هذا القطاع عانى الكثير خلال السنوات الماضية بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان وبسبب ازمة "كورونا" والانهيار المالي وتراجع عدد السيارات المستأجرة من ٢٥ ألف سيارة الى حوالي ٨ آلاف سيارة.