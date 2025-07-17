ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل ولاية ألاسكا، ما استدعى إصدار تحذير من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على بُعد نحو 87 كيلومترًا إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كيلومتر.

وإثر الزلزال، أصدرت السلطات تحذيرًا من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر في ولاية ألاسكا "تمّ تأكيد حدوث تسونامي مع توقّع بعض التأثيرات".

وأشار المركز إلى أن التحذير صدر لـ"جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كيلومترا جنوب غرب هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كيلومترا شمال شرق يونالاسكا)".

ووفق معلومات أولية، لم يتم إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، وفق مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا.