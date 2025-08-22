أعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي أنّه لا تهديد بحدوث موجات مدّ عاتية بعد زلزال بقوّة 7,5 درجات على مقياس ريختر ضرب ممرّ دريك بين أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية أمس الخميس.

وجاء ذلك في أعقاب تحذير وجيز أصدره المركز للمناطق الساحلية في تشيلي.



وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت بدايةً أنّ الزلزال بلغت قوته ثماني درجات، لكنّها خفضت درجته لاحقاً، وقالت إنّه كان على عُمق 11 كيلومتراً.

ووفقاً للهيئة الأميركية، فإنّ الزلزال وقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 57 ألف نسمة.



كما حذّرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية، في بيان لها، من تسونامي في منطقة القارة القطبية الجنوبية التابعة لها بعد أن وقع الزلزال على بعد 258 كيلومتراً شمال غربي قاعدة فراي.