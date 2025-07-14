المركزية- انسحب الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري "على حركة مرفأ بيروت الإجمالية لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي.

ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة في حركة المرفأ، على رغم استمرار إسرائيل في حربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة، وتردّي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى".

الكلام للنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت أيلي زخور تعليقاً على إحصاءات مرفأ بيروت للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـالفترة فترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار زخور الى ان هذه الاحصاءات، أظهرت آن مجموع السفن التي أمّت مرفأ بيروت، بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة بـ ٦٣٢ سفينة، أي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨%. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة بـ ٢،٢٠٢ مليون طن، أي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ ألف طن ونسبته ١٦%.

وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:

- البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن أي بزيادة قدرها ٣٥٥ ألف طن ونسبته ١٩%.

- البضائع اللبنانية المصدرة بحرًا: بلغ وزنها ٣٢٦ ألف طن مقابل ٣٣٣ ألف طن أي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢%.

وتابع زخور ان مرفأ بيروت حقق أيضاً حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة بـ ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠%.

وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة بـ ١٠١،٩٢٧ حاوية أي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥%.

بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة بـ ٣٠،٧٦٣ حاوية، أي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١%.

كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة بـ ٨٢،٦٦٨ حاوية، أي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩%.

في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة بـ ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38%.

وتوقع استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي في حال لم يطرأ أي حدث أمني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الآلاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء.

وأشار أخيراً الى ان تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة بـالفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة بـ 7.016 مليار دولار، أي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 بالمئة.

كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، أي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 بالمئة. وأدى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 بالمئة.