كأن لبنان كان ينتظر اتخاذ قرار حظر السلاح بيد الدولة حتى تتقاطر إليه الوفود السياسية والدبلوماسية. ستكون بيروت في الأيام المقبلة على موعد مع جولات عديدة لمسؤولين من دول مختلفة، لمواكبة هذا القرار، والبحث في كيفية تطبيق ورقة الموفد الأميركي توم براك والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق الاتفاق بمرحلته الأولى، وهي وقف الضربات والخروقات، وهذا ما سيناقشه براك خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع المقبل.

وإلى جانب براك، فإن لبنان على موعد مع زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وهي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني بعد اتخاذ القرار، وسبقتها تصريحات إيرانية عالية السقف أشار فيها المسؤولون في إيران إلى رفض قرار الحكومة اللبنانية، وأن خطة سحب سلاح حزب الله ستفشل. استدعت المواقف الإيرانية ردود فعل لبنانية عنيفة، مما دفع «الخارجية» الإيرانية إلى إصدار توضيح قبيل زيارة لاريجاني، أشارت فيه إلى أنها تحترم سيادة لبنان، ولكنها تدعم اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم.

لاريجاني سيستمع في بيروت لمواقف واضحة رافضة للتدخل الإيراني بالشؤون الداخلية وبحسب مصادر لبنانية، فإن لاريجاني سيستمع في بيروت إلى مواقف واضحة بشأن إصرار الحكومة على قرارها وتطبيقه، وأنه لا يجوز لإيران التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية ولا سيما في المواضيع السيادية. علماً أن اللبنانيين ينظرون إلى هذه التصريحات الإيرانية بوصفها إعادة الإطلالة على المشهد اللبناني وعلى مشهد المنطقة من بوابة سلاح حزب الله، لتقول طهران لواشنطن إن هذه الملفات بيدها ولا يمكن بتّها من دونها، مما يعني التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة على الملف اللبناني أو غيره من ملفات المنطقة.

وستكون بيروت أيضاً على موعد مع زيارة للموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي سيحضر للقاء المسؤولين والسعي إلى العمل على بدء تنظيم مؤتمر دولي خاص في باريس، لمساعدة لبنان وإطلاق مسار إعادة الإعمار عملاً بما تتضمنه ورقة توم براك، علماً بأن لبنان بأمسّ الحاجة إلى مساعدات مختلفة، بينها مساعدات في مجلس دعم الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى إعادة الإعمار، ومساعدات في ملفات حيوية أخرى. جزء من هذه الملفات ستحضر في زيارة وفد قطري إلى لبنان، حيث من المتوقع الإعلان عن تقديم مساعدة قطرية في مجال الطاقة، إضافة إلى مواصلة قطر دعم الجيش اللبناني، والبحث في إمكانية زيادة حجم هذا الدعم. في المقابل، وبحسب المعلومات فإن لبنان يترقب إعلاناً كويتياً عن تقديم مساعدات أيضاً في مجال النفط والطاقة، وهنا تذكر المصادر بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى بيروت قبل فترة، وأشار فيها إلى مفاجأة سارة تخص اللبنانيين. ويأتي هذا التحرك الخليجي في لبنان بعد بيان تأييد أصدره مجلس التعاون الخليجي لقرارات الحكومة اللبنانية، وربما يكون ممهداً لزيارات خليجية أخرى.

المصدر: الجريدة الكويتية