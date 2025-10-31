حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أنّ صبر إسرائيل بدأ ينفد إزاء ممارسات حزب الله في لبنان، مشدّدًا على أنّ جيشه "لن يتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر في أي ساحة".

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن زامير قوله: "نعمل في جميع الساحات بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مجددًا بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين"، في إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري جديد.

واعتبرت الصحيفة أنّ تصريحات زامير تحمل رسالة مباشرة إلى عدة جهات في الشرق الأوسط، من بينها غزة وبيروت وطهران وأنقرة، في ظل ازدياد التوتر الإقليمي وتبادل التحذيرات بين الأطراف.