كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن أن رئيس الأركان إيال زامير حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الهجوم العسكري على غزة، مشددا على أن العملية تفتقر لنهاية سياسية وتعرّض الرهائن والجنود للخطر.

وذكرت القناة أن زامير سلم نتنياهو مذكرة سرية مباشرة، جاء فيها أن “مقاتلي الجيش الإسرائيلي يعودون إلى المواقع نفسها من دون هدف سياسي”، وذلك قبل يوم من لقاء نتنياهو المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لمناقشة مقترح أميركي لإنهاء الحرب.

وأوضح زامير أن “الإجراءات العملياتية تعرض الرهائن للخطر، ووضعهم يتدهور”، مؤكدا أن “كل عملية تحتاج إلى نهاية سياسية”,

ورأى أن “لا وجود لنهاية سياسية في مدينة غزة”، مشيرا إلى أن “إسرائيل ترفض إيجاد بديل عن حماس في قطاع غزة”.

وقد وصف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الوثيقة، بأنها “شديدة الحساسية والسرية”، موضحا أنها سلمت مباشرة إلى نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، محذرا من أن “تسريب محتواها إلى جهات غير مخوّلة يشكل خرقاً لأمن الدولة”.

وأثار التقرير ردود فعل غاضبة من أهالي جنود الجيش في غزة، حيث عبروا للقناة 13 عن صدمتهم قائلين إنهم “مذعورون مما ورد فيه”.

وأضافوا: “بحسب كلام رئيس الأركان نفسه، فإنه يرسل أبناءنا للموت والإصابة من دون هدف. أرواح أبنائنا ليست رخيصة”، وشددوا على أن “هذا هو الوقت كي يقف أهالي المقاتلين ويوقفوا هذه الحرب العبثية”.