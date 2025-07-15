قال المسؤول الأمني الروسي الكبير دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تكترث للتهديدات "الاستعراضية" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وأعلن ترامب، بينما كان يجلس بجانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي أمس الاثنين، عن أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المئة على مشتري الصادرات الروسية، التي يشكل النفط الخام جزءاً كبيراً منها.

وعبر الرئيس الأميركي عن استيائه من الرئيس الروسي قائلاً إنه لا يريد وصف بوتين بأنه "قاتل، لكنه رجل قاس"، في إشارة على ما يبدو إلى وصف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لبوتين بأنه "قاتل" في مقابلة عام 2021.

وقال ميدفيديف، الذي سبق أن تولى رئاسة روسيا، في منشور باللغة الإنكليزية على موقع إكس "أصدر ترامب تهديداً استعراضياً للكرملين... ارتعد العالم منتظراً للعواقب.. أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث".

ولم يعلق الكرملين حتى الآن على تصريحات ترامب.