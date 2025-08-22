12:57 PMClock
روسيا تعلن الاستيلاء على ثلاث بلدات في منطقة دونيتسك في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على ثلاث بلدات في دونيتسك بشرق أوكرانيا، لتصبح على مسافة أقرب من خط الدفاع الأوكراني في المنطقة التي تشهد معارك.
     
وقالت الوزارة على تلغرام إن روسيا استولت على "بلدات كاتيرينيفكا وفولوديميريفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية" مستخدمة تسمية موسكو للمنطقة التي أعلنت ضمها في أيلول 2022.

