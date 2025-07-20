بدأت روسيا باختبار سفينة عسكرية جديدة، طورتها في إطار المشروع الحكومي “14400”.

وأشار بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمركز “كريلوف” الروسي الحكومي للأبحاث إلى أن روسيا بدأت بتصنيع سفينة نيكولاي كاموف العسكرية عام 2018، وأنزلتها إلى المياه عام 2024. وقد صُممت لتُستخدم في تدريب طياري مروحيات سلاح البحرية الروسي على تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط على متن السفن الحربية. وبعد الانتهاء من جميع التجارب المطلوبة، ستنضم السفينة إلى أسطول البحر الأسود الروسي.

ويبلغ طول السفينة 67 مترا، وعرضها 12.7 مترا، وإزاحتها للمياه تعادل 850 طنا. يمكنها التحرك بسرعة تصل إلى 12 عقدة بحرية، وتقطع مسافة تصل إلى 500 ميل بحري في كل مهمة.

وبحسب تقارير إعلامية، ستُستخدم هذه السفينة في دعم المركز رقم 859 للتدريب العسكري، وتدريب طياري سلاح البحرية في مدينة ييسك الروسية.