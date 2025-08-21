أكدت روسيا مساء الأربعاء استمرار تصدير النفط الخام إلى الهند رغم الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منتجات الهند بسبب استيرادها للنفط الروسي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينس مانتوروف القول “نواصل توريد الوقود بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية، والفحم الحراري والمعدني إلى الهند”.

وقال مانتوروف خلال اجتماع لجنة حكومية روسية هندية إنه يرى إمكانية كبيرة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

ولتعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، تستهدف روسيا والهند تطوير ما يسمى بممر الشمال -الشرق بشكل مشترك بحسب مانتوروف.

يذكر أن ممر الشمال-الشرق هو طريق بحري في المحيط القطبي على امتداد ساحل روسيا. ويمكن نقل المواد الخام عبر هذا الطريق الذي يتجمد خلال فصل الشتاء.