كشف المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيرسك عن أن علماء الجامعة ابتكروا مادة بوليمرية يمكن استخدامها لتخزين ونقل المساحيق المتفجرة والسوائل القابلة للاشتعال.

وفقا للمعايير المعتمدة، لكي تعتبر المادة آمنة، يجب أن تتمتع بمقاومة كهربائية منخفضة للغاية.

ويُستخدم حاليا البولي إيثيلين في الصناعة، وهو مادة غير موصلة للكهرباء، إلا أن الشحنات الكهربائية قد تتراكم على سطحه، مما قد يؤدي إلى حدوث شرارة، وبالتالي إلى انفجار، وهو أمر بالغ الخطورة عند تخزين السوائل أو الغازات أو المساحيق القابلة للاشتعال.

ويقول دميتري تشيبوتشاكوف، أحد المبتكرين: “يمكن استخدام هذه المادة في تصنيع حاويات مخصصة لتخزين ونقل المساحيق المتفجرة والسوائل القابلة للاشتعال، في صناعات مثل البتروكيماويات، والكيماويات، والغاز، والفحم، وغيرها، حيث قد تشكل الحاويات والخزانات البلاستيكية التقليدية خطرا نتيجة تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة”.

ووفقا له، تكمن خصوصية هذه المادة في احتوائها على أنابيب نانوية كربونية متعددة الجدران، وهي هياكل فائقة الدقة والمتانة، قادرة على توصيل التيار الكهربائي. وقد طوّرها علماء من معهد بوريسكوف للحفز الكيميائي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، وتتفوق خصائصها في بعض المؤشرات على أفضل نظائرها العالمية.

يخلط المزيج في خلاط دوّار خاص، ما يسمح بتحقيق تجانس عال دون الإضرار بالبنية الدقيقة لأنابيب الكربون النانوية. وبعد ذلك، يصب الخليط الناتج في قوالب للحصول على منتجات نهائية تتمتع بخصائص محددة.

وأضاف تشيبوتشاكوف: “أظهرت المادة المنتجة باستخدام هذه التقنية الجديدة موصلية كهربائية مستقرة، تستوفي متطلبات المعيار الروسي للسلامة الكهروستاتيكية. علاوة على ذلك، فإن هذا المستوى من الموصلية يسمح باستخدامها بأمان، دون خطر نشوء شرارة، حتى في ظروف ارتفاع تركيز الأبخرة أو الغبار”.