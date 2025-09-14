جدّدت إسرائيل توغلاتها في العمق اللبناني، السبت، حيث نفَّذت تفجيراً في بلدة العديسة الحدودية، في حادثة تتكرر بشكل دوري منذ 3 أشهر.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأن القوات الإسرائيلية «توغلت فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفَّذت تفجيراً فيها»، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن «قوات العدو نفَّذت تفجيراً عند الساعة الرابعة فجراً في المنطقة الحرجية المحاذية للمسجد المدمَّر في بلدة عديسة، بعد توغلها من بوابة (خلة المحافر) جنوب البلدة».

وباتت التوغلات الإسرائيلية في العمق اللبناني حدثاً متكرراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تنتقل القوات الإسرائيلية عبر آليات صغيرة إلى العمق اللبناني انطلاقاً من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وتنفّذ التفجيرات قبل أن تعود أدراجها.

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت «الوكالة الوطنية» بأن «قوة عسكرية معادية (إسرائيلية) توغلت في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون». وأضافت أن القوة الإسرائيلية «عمدت إلى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير المحتل».

وبلغ أقصى عمق دخلت إليه القوات الإسرائيلية، 1.5 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في تموز الماضي، في سهل الماري جنوب شرقي البلاد، فيما قامت في الشهر نفسه بتوغلين، أولهما باتجاه «مكب النفايات» جنوب بلدة عديسة بعد التوغل من وادي هونين، فضلاً عن تجاوز خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا – منطقة المجيدية، وتوغلت لمسافة 400 متر، حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية.

وفي حزيران الماضي، شهد السكان في بلدة بليدا توغلاً جديداً لمسافة تزيد على 800 متر، كما فجّر الجيش الإسرائيلي غرفة مدنية في منطقة «غاصونة» شرق عديسة.

ولم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وفاقت الخروق البرية والجوية والبحرية، الـ4500 خرق، حسبما تقول السلطات اللبنانية.

وتطالب السلطات اللبنانية الولايات المتحدة وفرنسا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للاتفاق، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني.

المصدر: الشرق الاوسط