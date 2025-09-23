المركزية- غداة مواقف الموفد الاميركي توم برّاك عالية السقف والتي إنتقد فيها أداء الدولة اللبنانية في ملف حصر السلاح، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرَ الخارجية الاميركية ماركو روبيو الذي جدد، وفق بيان رئاسة الجمهورية، استمرار الدعم الاميركي للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها.فأي موقف يعكس نظرة الادارة الاميركية الحقيقية لمسار الامور لبنانيا؟ السؤال يفرض نفسه جديا، وسط خشية من أي يكون كلام روبيو "بروتوكوليا"، وأن يكون تصعيدُ برّاك - الذي كان مشاركا الى جانب الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس في لقاء عون وروبيو - ومواقفُ اسرائيل التي تتحدث عن اصرار على "تدمير محور الشر العام المقبل" كما قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو امس، هما الأدقّ، إذا لم تستعجل الدولة اللبنانية عملية حصر السلاح.

مساعدة واشنطن: عشية كلمة الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وتزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لانطلاق حرب اسرائيل على حزب الله، طلب رئيسُ الجمهورية من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو، خلال اجتماع عقده معه، مساعدة الولايات المتحدة الاميركية على تأكيد التزام اسرائيل بمضمون اعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان، وانسحابها من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني. وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو، دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط. وطلب الرئيس عون ايضاً دعم الولايات المتحدة الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان.

دعم الجيش: وكان الرئيس عون التقى ايضا عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار اميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا. وابلغ الرئيس عون المسؤولة الاميركية ان هذا الدعم يؤكد مرة جديدة الثقة التي تضعها الولايات المتحدة الاميركية بقدرات الجيش اللبناني، وبدوره في المحافظة على الاستقرار في لبنان، خصوصاً بعد ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح.

بري للرد على برّاك: أما في الداخل، فبقيت اصداء مواقف برّاك تتردد. ففي بيان أصدره في الذكرى السنوية الاولى للحرب، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "على العناوين التالية: أولًا: نُجدّد تمسّكنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان، رئيسًا وحكومةً ومقاومةً، منذ اللحظات الأولى لنفاذه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت، في وقتٍ تمعن إسرائيل في خرقه وعدم الوفاء بأيّ من الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق، لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولا إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني. ثانيًا: بانتظار موقفٍ لبناني رسمي يجب ألّا يتأخّر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله". تابع "نؤكّد في هذا الإطار أن الجيش اللبناني، قائدا وضباطا ورتباء وجنودا، هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلّق عليه كلّ آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوانٍ يستهدف لبنان، وأبدا لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدّسة لحماية لبنان واللبنانيين". وجدد بري "مطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها البيان الوزاري، وخصوصا لجهة المباشرة بصرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضرّرة أو المهدَّمة، وضرورة أن تُبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية".

العيد الوطني: على صعيد آخر، استحوذ العيد الوطني السعودي على الاهتمام المحلي. وبينما ترصد العيون اي مشاركة ممكنة لحزب الله في الحفل الذي يقيمه للمناسبة مساء اليوم، السفيرُ السعودي وليد بخاري في فندق فينيسيا، وذلك بعد دعوة الحزبِ المملكةَ الى فتح صفحة جديدة، ابرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مهنئاً باليوم الوطني السعودي وجاء في البرقية: أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن إعتزازي بروابط الاخوّة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، وحرصي الدائم على تعزيز علاقاتنا الثنائية لما فيه خير شعبينا الشقيقين." وابرق الرئيس عون الى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا بالعيد الوطني، متمنيا "للمملكة وللشعب السعودي العزيز دوام الامن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم."

لانتهاز الفرصة: بدوره، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في بيان للمناسبة عينها "حرص المملكة العربية السعودية على لبنان دولة وشعبا ومؤسسات نابع من محبة الشقيق لشقيقه، وما تقوم به من دعم استقرار لبنان ومساعدة شعبنا يستحق منا كل الشكر والتقدير فالمملكة العربية السعودية لم تتأخر يوما عن تقديم يد العون والمساعدة بمحيطها العربي والإسلامي وخصوصا في لبنان الذي يكن لها ولقيادتها الحكيمة كل حب وتقدير"، مضيفا "ندعو الحكومة اللبنانية الى انتهاز فرصة الدعم السعودي والعربي والدولي لمعالجة الأزمات التي تعيق استقرار لبنان وخصوصا ما يتعلق بقضية حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بشأنه بكل حكمة وروية والهادفة لتعزيز الوحدة الوطنية".

الحزب مصر: وسط هذه الاجواء، حزب الله - الذي يصر على اضاءة صخرة الروشة بصورة امينيه العامين مساء الخميس، رغم اصدار رئيس الحكومة نواف سلام امس، تعميما في هذا الخصوص - يجدّد ايضا رفضه تسليم السلاح. فقد شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين على أن "المقاومة التي انتمينا إليها لن تنكسر، وهي مقاومة الدفاع عن الوطن وعن الأهل والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها، فهي متجذرة في هذه الأرض، وأهلها وبيئتها وشعبها متمسكون بإرادتهم ومتمسكون بسلاح المقاومة الذي يعتبرونه السلاح الذي يحمي لبنان، والذي يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن أنفسهم".

لادراج القانون: انتخابيا، وعشية اجتماع لهيئة مكتب المجلس في الاولى من بعد ظهر غد، عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، احمد الخير، اديب عبد المسيح، إبراهيم منيمة، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائبا وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128نائبا فقط، إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

جعجع – ماغرو: من جانبه، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث وضع ماغرو جعجع في أجواء الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي جان إيف لودريان وتحركه بين بيروت والرياض والمؤتمرات المزمع عقدها لدعم لبنان. وتداول المجتمعون في مختلف الملفات، بما في ذلك تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة الإسراع توازياً بالإصلاحات المطلوبة. إلى ذلك، شدّد جعجع على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل.