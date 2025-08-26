المركزية - شهران فاصلان عن انطلاق بطولة لبنان لكرة السلة ولا تزال الأندية تتحرك بقوة من أجل تكوين فرق قادرة على المنافسة.

وتنافس ثلاثة أندية حتى الآن على لقب البطولة هي الحكمة، الرياضي وهومنتمن. أما بقية الأندية، فيبدو وكأنها ستكون فرقاً متواضعة.

في هذا الوقت، أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة على لسان الأمين العام المحامي شربل رزق أن الدوري المنتظم ينطلق في 18 تشرين الاول المقبل بشكل رسمي. وقبل الدوري، تنظّم في دبي كأس الأندية العربية بمشاركة ناديين من لبنان هما الرياضي والأنطونية الى جانب اندية عربية عدة أبرزها: البشائر من عمان، الوحدة السوري، الريان والعربي من قطر، الوثبة السوري، الأهلي طرابلس الليبي، الشعب اليمني، الكويت الكويتي، منتخب الامارات ونادي النصر الاماراتي. وتمتد الدورة من 26 أيلول الى 6 تشرين.