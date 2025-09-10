المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه اليوم، بمشاركة كل من وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وممثل وزير الداخلية العميد عزت الخطيب، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس.

وتناول الاجتماع ملف تنظيم عمل سيارات الأجرة (تاكسي المطار)، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وبما يواكب الإجراءات الإدارية واللوجستية الجاري العمل عليها داخل المطار.

وأكد المجتمعون "أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لتأمين خدمة نقل حديثة ومنظمة للمسافرين، تراعي متطلبات السلامة والجودة وتعكس صورة حضارية عن لبنان".