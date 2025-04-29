عقد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل ايست) محمد الحوت والمدير العام للطيران المدني المهندس امين جابر ورئيس مصلحة الطيران المدني عمر قدوحة ورئيس المطار كمال نصر الدين، بحضور مستشار الوزير لشؤون الطيران المدني حمدي شوق، وخصص الاجتماع لبحث تعزيز إجراءات السلامة العامة في المطار وتنسيق العمل.

واستقبل رسامني سفير اليابان لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي، وكانت جولة افق عامة حول آخر التطورات على الصعيد الوطني والدولي، وسبل تعزيز التعاون ولا سيما على صعيد الوزارة.

واجتمع رسامني مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، يرافقه امين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية شادي السيد وامين السر العام لنقابة مرفأ بيروت خليل زعيتر، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، وتم البحث في اوضاع القطاعات العمالية في المرافىء البحرية والمطار والعاملين في النقل.

وأكد وزير الاشغال أهمية تطوير القطاعات الإنتاجية وكيفية تطويرها وتأمين متطلبات السلامة في هذه القطاعات، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.