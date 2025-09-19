عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه اليوم مع وفد من شركة "آرثر دي ليتل" (Arthur D. Little – ADL) الأميركية، ضمّ شريك الشركة جوزف سالم، والمدير المهندس بشار فاعور، والاستشاري محمد طليس. وتُعد الشركة من أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والخدمات المهنية، حيث تعمل مع حكومات عدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وتتميّز بخبرتها في مجالات النقل والمواصلات العامة والبنية التحتية للتنقّل الحضري.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث سبل التعاون ووضع إطار استراتيجي مشترك يواكب المعايير العالمية، من خلال بلورة سياسات ورؤى حديثة في منظومة النقل. كما تطرّق البحث إلى إعداد دراسة مفصّلة وشاملة تندرج ضمن خطة وطنية للنهوض بقطاع النقل في لبنان، بما يعزّز كفاءته ويؤمّن خدمة متطوّرة ومنظّمة تلبّي متطلبات السلامة العامة وأعلى المعايير العالمية.

وأكد الجانبان أهمية "الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال التخطيط الحضري المستدام وتطوير البنية التحتية، بما يساهم في تقديم صورة حضارية عن لبنان، ويعكس التزامه بمواكبة التطوّرات الحديثة في قطاع النقل، على نحو يدعم التنمية الاقتصادية ويخدم احتياجات المواطنين".