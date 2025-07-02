استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني النائب زياد الحواط في مكتبه بالوزارة، وتم البحث في المشاريع الإنمائية التي يتم تنفيذها في قضاء جبيل، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل شبكة الطرق وتطوير المرافق الحيوية في المنطقة.

طرابلسي ووفد المنصورية

كما استقبل وزير الأشغال النائب ادغار طرابلسي، يرافقه رئيس بلدية المنصورية فؤاد الحاج ونائبة الرئيس الدكتوره ليندا حاموش ومستشار رئيس البلدية برنار حاج، بحضور الدكتور رمزي معلوف من مستشفى بيل فيو.

بداية شكر طرابلسي وزير الاشغال على فتح طريق قناطر زبيدة ، أمام المواطنين، باعتباره شريانا حيويا يربط قضاءي بعبدا والمتن مرورا بالحازمية والمنصورية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز ربط المناطق وتسهيل تنقل المواطنين.

وتطرق اللقاء ايضا، الى شؤون إنمائية مناطقية تتعلق بإعادة تأهيل الطريق الممتد من دوار المكلس إلى بعبدات، إضافة الى تحديد جوانب الفواصل وسط الطريق وإيجاد مخارج للتخفيف من الكثافة المرورية في المنصورية، التي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني من دون استثناء.

رستم

وكان رسامني التقى النائب أحمد رستم، وعرض معه لمواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة.

وفد بلدي

كما التقى وفدا من بلدية ترشيش برئاسة رئيس البلدية عبده ساسين حنا، بحضور الرئيس السابق غابي سمعان، وتناول اللقاء شؤونا إنمائية مناطقية.

اده

والتقى ايضا، كارلوس اده.