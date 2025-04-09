كتب النائب السابق محمد الحجار على صفحته على "فايسبوك": "إلتقيت وصديقي النائب بلال عبدالله وزير الأشغال فايز رسامني. تابعنا في اللقاء، موضوع إستكمال مشروع الأبنية الحكومية لإقليم الخروب في شحيم، وضرورة إنجازه، خصوصاً وأننا كنا طالبنا أيام الحكومة السابقة لحظ كلفة الإستكمال في موازنة العام ٢٠٢٥، حيث وُضع إعتمادها في الموازنة الحالية لمديرية المباني في وزارة الأشغال".

وأضاف: "كما طالبنا معاليه بـ: إنهاء التحضيرات اللازمة لإستكمال تنفيذ وصلة الطريق التي تربط مجاز شحيم بموقع مجمع الأبنية الحكومية، إعادة تلزيم ملف صيانة عدد كبير من الطرق الرئيسية في منطقة إقليم الخروب والذي كان قد ردّه ديوان المحاسبة إلى الوزارة".