عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات ولقاءات في الوزارة اليوم، فأستقبل السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيلي، يرافقه وفد من القطاع الخاص، حيث تمّ بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا في المجالات المشتركة التي تعنى بها الوزارة.

وخلال اللقاء، تم عرض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير المرافئ والطرقات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بحث فرص الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية الإيطالية.

وأثنى الوزير رسامني على "الدور الذي تؤديه إيطاليا في دعم لبنان ومساندته في مجالات التنمية والبنى التحتية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

من جهته، عبّر السفير الإيطالي عن تقديره لجهود الوزير رسامني في متابعة الملفات الحيوية، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التعاون وتبادل الخبرات لدعم مشاريع التنمية في لبنان.

وواصل الوزير رسامني لقاءاته اليوم، على التوالي مع النائبين إيهاب مطر وغادة أيوب برفقة رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي على رأس وفد من البلدية، لبحث عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المرتبطة بعمل الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وتنفيذ المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية ويُسهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

ويأتي ذلك ،في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير رسامني مع النواب والفاعليات المحلية، بهدف متابعة حاجات المناطق ومواكبة تنفيذ المشاريع الإنمائية والخدماتية على امتداد الأراضي اللبنانية.