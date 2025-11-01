أكد وزير الأشغال فايز رسامني أن الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أظهر أنه أكثر من منصف للبنان.

ولفت رسامني في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى انه اذا لم تُرسم الحدود فلا يمكن السير بعملية الاستكشاف، مشيرا الى أن الحكومة أقرت استكشاف البلوك رقم 8 وأن هذه المنطقة أصبحت منظمة كما تم ثبيت الخط 23.

وقال: "قبرص دولة صديقة للبنان وتعاطينا من منطلق صداقة واتمننا الاتفاق بسرعة وواضح أن الخط الوسط هو الافضل للبلدين ".

واعتبر أن لبنان استفاد ولم يخسر وأن الموضوع سيادي بامتياز، مشيرا الى أن لبنان يتحدث مع الجانب القبرصي لتحديد تاريخ لتوقيع الاتفاق.

وعن ترسيم الحدود مع سوريا، قال رسماني: "نستعجل الترسيم وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص ومن المفترض ان نجلس الى الطاولة قريبا عندما تصبح سوريا مستعدة".