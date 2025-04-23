استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بليرتا أليكو، يرافقها فهاكن كاباكيان المسؤول عن ملف التنمية الخضراء، نبيل منيمنة مدير المشروع وزاهي شاهين مدير مشروع إدارة مخاطر الكوارث.

وكان الوزير رسامني التقى النائب ياسين ياسين، على رأس وفد، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة، وشؤون إنمائية تعنى بها الوزارة.

وزار وزير الاشغال العامة والنقل رسامني السيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية.